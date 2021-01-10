МОЗ просить повідомляти про підробку COVID-документів на "гарячі" лінії силовиків

Міністерство охорони здоров'я звернулося до українців, які знають про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або щеплення від COVID-19, з проханням повідомляти про них до правохоронних органів і контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19.

"Міністерство охорони здоров’я звертається до українців, які знають про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або щеплення від COVID-19, повідомляти про них до:

Міністерства внутрішніх справ України на гарячу лінію – 1536

Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 500 202, або на email: [email protected]

Департаменту кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 50 51 70, або на email: [email protected] або, заповнивши форму зворотнього зв'язку: ticket.cyberpolice.gov.ua

Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: [email protected]

Служби безпеки України за телефоном довіри – 0 800 501 482

Національного контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19 – 0 800 60 20 19.

У МОЗ застерегли, що підроблена довідка про вакцинацію може допомогти уникнути протиковідних обмежень, проте може привести до судової зали чи під апарат штучної вентиляції легенів.

Із початку 2021 року правоохоронні органи відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та COVID-сертифікатів, поінформували у МОЗ.

Зазначається, що покарання за такі дії можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі на термін до 5 років, а у при внесенні неправдивих даних в електронну систему охорони здоров’я – до 6 років. Також передбачається відповідальність і за використання підроблених документів.

Як повідомлялося, за добу 29 вересня в Україні виявлено 11 757 випадків зараження коронавірусом.