НОВИНИМіністерство охорони здоров'я звернулося до українців, які знають про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або щеплення від COVID-19, з проханням повідомляти про них до правохоронних органів і контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ просить повідомляти про підробку COVID-документів на "гарячі" лінії силовиків
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє МОЗ.
"Міністерство охорони здоров’я звертається до українців, які знають про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або щеплення від COVID-19, повідомляти про них до:
- Міністерства внутрішніх справ України на гарячу лінію – 1536
- Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 500 202, або на email: [email protected]
- Департаменту кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 50 51 70, або на email: [email protected] або, заповнивши форму зворотнього зв'язку: ticket.cyberpolice.gov.ua
- Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: [email protected]
- Служби безпеки України за телефоном довіри – 0 800 501 482
- Національного контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19 – 0 800 60 20 19.
У МОЗ застерегли, що підроблена довідка про вакцинацію може допомогти уникнути протиковідних обмежень, проте може привести до судової зали чи під апарат штучної вентиляції легенів.
Із початку 2021 року правоохоронні органи відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та COVID-сертифікатів, поінформували у МОЗ.
Зазначається, що покарання за такі дії можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі на термін до 5 років, а у при внесенні неправдивих даних в електронну систему охорони здоров’я – до 6 років. Також передбачається відповідальність і за використання підроблених документів.
Як повідомлялося, за добу 29 вересня в Україні виявлено 11 757 випадків зараження коронавірусом.
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01 10 2021 12:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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