Із сайту уряду росії зник законопроєкт про "зміну" кордонів у Балтійському морі

Із сайту уряду росії зник проєкт закону від Міністерства оборони щодо односторонньої "зміни" кордонів із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Про це видно з офіційного сайту нормативно-правових актів уряду росії.

"Проект видалено", - повідомляє сайт російського уряду.

На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало Міноборони рф.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Міноборони росії підготувало постанову, згідно з якою москва в односторонньому порядку "змінить" морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Так, росія хоче змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря рф, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд рф має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.