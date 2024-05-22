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Із сайту уряду росії зник законопроєкт про "зміну" кордонів у Балтійському морі

22 травня 2024, 17:55
Із сайту уряду росії зник законопроєкт про
Фото: Reuters
Причини видалення документа невідомі.

Із сайту уряду росії зник проєкт закону від Міністерства оборони щодо односторонньої "зміни" кордонів із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Про це видно з офіційного сайту нормативно-правових актів уряду росії.

"Проект видалено", - повідомляє сайт російського уряду. 

На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало Міноборони рф.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Міноборони росії підготувало постанову, згідно з якою москва в односторонньому порядку "змінить" морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. 

Так, росія хоче змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря рф, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд рф має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

 

 

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