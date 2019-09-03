CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки затримала замовника і виконавця замовного вбивства підприємця з Херсона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ за допомогою інсценування запобігла замовному вбивству підприємця з Херсона
"Під час операції, співробітники СБ України імітували викрадення підприємця. Правоохоронці затримали замовника і виконавця злочину після передачі частини "оплати" в розмірі 40 тис. доларів"
Фото: ssu.gov.ua
Було встановлено, що один з членів організованого угруповання із Запоріжжя шукав виконавців замовного вбивства в кримінальному середовищі Кіровоградської області, повідомляє "Лівий берег".
Організатор планував викрадення херсонського фермера для вимагання викупу в розмірі 100 тисяч доларів. Після отримання суми його планували вбити.
"Під час операції, співробітники СБ України імітували викрадення підприємця. Правоохоронці затримали замовника і виконавця злочину після передачі частини "оплати" в розмірі 40 тис. доларів", - йдеться в повідолмленні СБУ.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (Вимагання) КК України.
Нагадаємо, що у Черкасах застрелили місцевого бізнесмена, ним виявився директор декількох потужних аграрних підприємств.
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09 03 2019 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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