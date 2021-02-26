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СБУ заблокувала ботмережу для російських кібератак на системи держорганів

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, яку передано для проведення відповідних досліджень
Кіберфахівці СБУ викрили та припинили діяльність хакера, причетного до здійснення кібератак через бот-мережу на державні електронні інформаційні ресурси.
СБУ заблокувала ботмережу для російських кібератак на системи держорганів Фото: з відкритих джерел

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на початку цього року оперативники СБУ локалізували спробу хакерської атаки на автоматизовані системи держорганів Житомирщини. Зловмисники планували отримати віддалений доступ до комп’ютерів для зняття інформації, яка підлягає захисту. Вони також збирались уразити ПК шкідливим програмним забезпеченням, а потім приховано використовувати ресурси у бот-мережі для організації подібних кібератак.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що для протиправної діяльності зловмисники використовували закордонні ресурси хостинг-провайдера із Львівщини. Додаткова перевірка підтвердила, що сервери розміщено на території Російської Федерації і належать фігуранту справи.

У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання провайдера правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, яку передано для проведення відповідних досліджень.

Фото: СБУ

Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Перевіряється також інформація щодо можливої співпраці підозрюваного з представниками спецслужб країни-агресора.

Документування діяльності зловмисника здійснювали співробітники Управління СБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

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26 02 2021 14:47
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