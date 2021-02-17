У Києві викрили хакерів, від яких постраждали 150 іноземних компаній

У Києві викрили хакерське угруповання, яке здійснювало кібератаки на компанії в Європі та США.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: В результаті масштабної спецоперації прокуратури, СБУ та представників правоохоронних органів США та Франції викрито групу хакерів, які здійснювали масові втручання в роботу серверів компаній європейських країн та США.

За даними слідства, з вересня 2020 року група хакерів з України, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, а саме так звану програму-вимагача типу "Egregor Ransomware", призначену для викрадення персональних даних, паролів, логінів та платіжних даних, здійснювала масові втручання в роботу серверів компаній США та країн Європи.

За нерозголошення викраденої інформації та дешифрування уражених комп’ютерних мереж зловмисники вимагали значні грошові кошти

За попередніми даними, з використанням вірусної програми було уражено близько 150 іноземних компаній. Збитки від діяльності угруповання сягають 80 млн доларів США.

У межах досудового розслідування провели обшуки на території Києва, у ході яких було виявлено та вилучено комп’ютерне та серверне обладнання хакерів.

Учасникам угруповання повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою організатору угрупування.

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