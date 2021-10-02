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Європол: 10 хакерів арештовані за крадіжку криптовалют на $100 млн у знаменитостей

Протягом 2020 року атаки, організовані цієї злочинною групою, були спрямовані на тисячі людей, в тому числі на відомих інтернет-блогерів, зірок спорту, музикантів і їх сім'ї
Європейське поліцейське відомство заявило про арешт 10 хакерів, яких підозрюють у викраденні криптовалюти на $100 мільйонів через злам телефонів.
Європол: 10 хакерів арештовані за крадіжку криптовалют на $100 млн у знаменитостей Фото: cointelegraph.com

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Європолу.

"В цілому 8 злочинців було заарештовано 9 лютого в результаті міжнародного розслідування серії атак з підміни сім-карт, націлених на відомих людей в Сполучених Штатах. Ці арешти відбулися після арештів на Мальті та у Бельгії інших членів тієї ж злочинної мережі", - йдеться в повідомленні.

Протягом 2020 року атаки, організовані цієї злочинною групою, були спрямовані на тисячі людей, в тому числі на відомих інтернет-блогерів, зірок спорту, музикантів і їх сім'ї.

Вважається, що злочинці вкрали у них понад $100 мільйонів у криптовалюті, незаконно отримавши доступ до їх телефонів.

Розслідування, розпочате навесні 2020 року, виявило, як мережа, що складається з десятка злочинців, отримувала доступ до телефонних номерів жертв і контроль над їх додатками або обліковими записами шляхом зміни паролів.

Це дозволяло їм красти гроші, криптовалюту і особисту інформацію, включаючи контакти, синхронізовані з онлайн-акаунтами.

Вони також брали під контроль облікові записи в соціальних мережах, щоб публікувати контент і відправляти повідомлення, маскуючись під жертву.

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10 02 2021 13:36
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