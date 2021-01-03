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СБУ заблокувала потужну ботоферму, що працювала на Росію

Вилучено комп’ютерну техніку, сім-картки операторів мобільного зв’язку
Служба безпеки України заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тисяч акаунтів, яка працювала на замовлення кураторів з країни-агресора і деяких українських політичних сил.
СБУ заблокувала потужну ботоферму, що працювала на Росію Фото: ssu.gov.ua

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У ході досудового розслідування співробітники СБУ встановили, що ботоферму організували троє жителів Києва. Вони зареєстрували акаунти в електронних поштових скриньках заборонених російських поштових сервісів. Зокрема, у жовтні минулого року під час проведення виборів до місцевих рад зловмисники розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Вони штучно підвищували соціальну напругу у суспільстві. Займались «накручуванням» кількості голосів у соцопитуваннях, штучно збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих лідерів громадської думки та політичних діячів.

Оплата за надання послуг проходила через заборонені російські електронні гаманці. Це дозволяло забезпечити анонімність клієнтів, які замовляли підтримку необхідних меседжів у соціальних мережах. Вартість варіювалась від складності технічних завдань і специфіки цільової аудиторії.

У ході проведення обшуків за місцем розташування ботоферми в одному із спальних районів столиці правоохоронці, зокрема, виявили на серверному обладнанні програмні продукти, які перебувають під санкціями. Вилучено комп’ютерну техніку, сім-картки операторів мобільного зв’язку, які використовували у протиправній діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

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01 03 2021 13:18
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