СБУ заблокувала потужну ботоферму, що працювала на Росію
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
У ході досудового розслідування співробітники СБУ встановили, що ботоферму організували троє жителів Києва. Вони зареєстрували акаунти в електронних поштових скриньках заборонених російських поштових сервісів. Зокрема, у жовтні минулого року під час проведення виборів до місцевих рад зловмисники розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Вони штучно підвищували соціальну напругу у суспільстві. Займались «накручуванням» кількості голосів у соцопитуваннях, штучно збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих лідерів громадської думки та політичних діячів.
Оплата за надання послуг проходила через заборонені російські електронні гаманці. Це дозволяло забезпечити анонімність клієнтів, які замовляли підтримку необхідних меседжів у соціальних мережах. Вартість варіювалась від складності технічних завдань і специфіки цільової аудиторії.
У ході проведення обшуків за місцем розташування ботоферми в одному із спальних районів столиці правоохоронці, зокрема, виявили на серверному обладнанні програмні продукти, які перебувають під санкціями. Вилучено комп’ютерну техніку, сім-картки операторів мобільного зв’язку, які використовували у протиправній діяльності.
У межах кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
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