СБУ заблокувала у Львівській області канал нелегальної міграції до країн ЄС
Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України та житель однієї з країн Південної Азії налагодили механізм незаконного переправлення іноземців в ЄС через територію нашої держави. Про це повідомляє LB.ua.
"Правоохоронці затримали трьох громадян однієї з країн Азії під час спроби незаконного перетину державного кордону біля контрольно-пропускного пункту "Краковець" неподалік від селища Глиниці Яворівського району", - йдеться в повідомленні.
Також співробітники СБУ затримали у Львові обох організаторів незаконної міграції під час отримання 22,5 тис. гривень за переправлення нелегалів за кордон.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Організаторам протиправної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове" почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону з Румунією, проте мешканці Закарпаття вимагають цього не робити і влаштовують провокації.
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