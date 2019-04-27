СБУ заблокувала у Львівській області канал нелегальної міграції до країн ЄС

Організаторів каналу затримали під час отримання хабара 22,5 тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України заблокували у Львівській області канал нелегальної міграції в європейські країни.

Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України та житель однієї з країн Південної Азії налагодили механізм незаконного переправлення іноземців в ЄС через територію нашої держави. Про це повідомляє LB.ua.

"Правоохоронці затримали трьох громадян однієї з країн Азії під час спроби незаконного перетину державного кордону біля контрольно-пропускного пункту "Краковець" неподалік від селища Глиниці Яворівського району", - йдеться в повідомленні.

Також співробітники СБУ затримали у Львові обох організаторів незаконної міграції під час отримання 22,5 тис. гривень за переправлення нелегалів за кордон.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Організаторам протиправної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове" почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону з Румунією, проте мешканці Закарпаття вимагають цього не робити і влаштовують провокації.