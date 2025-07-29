СБУ запобігла замаху на командира ЗСУ Сергія Філімонова в Києві

Злочин готувала російська ФСБ, видаючи завдання під виглядом наказів від української спецслужби.

Служба безпеки України попередила замовне вбивство командира 108-го окремого батальйону ЗСУ Сергія Філімонова з позивним "Вовк Да Вінчі".

Замах готувала російська ФСБ, завербувавши мешканця Дніпропетровської області під виглядом "співпраці" з українською спецслужбою, повідомляє СБУ на сайті.

За даними слідства, представники ФСБ вийшли на українця, учасника АТО з Кам’янського, через соцмережі. Жінка, яка представилася співробітницею СБУ, повідомила йому неправдиву інформацію про буцімто кримінальне провадження проти нього за "держзраду".

Після цього йому надіслали фальшиву повістку та запропонували «співпрацю» в обмін на закриття справи.

Зловмисник щиро вважав, що працює на українську спецслужбу, й отримав завдання знешкодити нібито коригувальника вогню, яким ФСБ видала Сергія Філімонова. Українця переконували, що саме він нібито наводить російські удари по Києву.

Прибувши до столиці, виконавець орендував квартиру в ЖК, де проживав Філімонов, і почав стеження. ФСБ передала йому координати схрону зі зброєю. Після отримання автомата Калашникова він продовжив стежити за «об'єктом» і отримав наказ на вбивство.

СБУ затримала чоловіка зі зброєю на вулиці. При собі в нього був мобільний телефон з листуванням із російським куратором. Йому повідомили про підозру за ст. 263 ККУ - незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

У СБУ наголошують: їхні співробітники не вербують людей телефоном, не ставлять сумнівних завдань і не діють поза межами закону.