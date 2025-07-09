СБУ затримала китайських шпигунів, які намагалися викрасти дані про ракети "Нептун"

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Двоє громадян Китаю збирали інформацію про секретні технології виробництва ракет "Нептун", якими українські військові знищили російський крейсер "Москва", та намагалися нелегально вивести секретні документи щодо комплексу РК-360МЦ до Китаю, однак Служба безпеки України затримала їх у Києві.

Про це інформує пресслужба відомства.

У СБУ вказали, що ці українські ракети призначені для ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. У відомстві наголосили, що один із китайських шпигунів був 24-річним студентом одного із технічних університетів столиці. У 2023 році його відрахували із ЗВО за неуспішність, однак він залишився у столиці. Іншим шпигуном виявився батько цього юнака, який постійно проживав у Китаї, але періодично приїжджав на територію України для координації агентурної роботи сина.

Китайський студент намагався отримати технічну документацію з виробництва ракет та для цього хотів завербувати громадянина України, який мав відношення до розробок новітніх українських озброєнь.

Контррозвідка викрила громадянина Китаю ще під час його розвідактивності та затримала, коли йому передавали таємні документи. Батько юнака мав передати інформацію про озброєння до спецслужб КНР.

У них вилучили телефони із доказами координації їхньої шпигунської діяльності. Правоохоронці повідомили їм про підозру за частиною першої статті 114 Кримінального кодексу України (Шпигунство). Громадянам Китаю загрожує конфіскація майна та до 15 років позбавлення волі.

Ракета "Нептун" стала улюбленою ракетою України для знищення Чорноморського флоту рф: все більше і більше ракет сходить з виробничої лінії.