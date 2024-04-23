Корпус української ракети "Нептун" видовжили, щоб збільшити її дальність.

Про це пише американський діловий журнал Forbes.

Ракета "Нептун" стала улюбленою ракетою України для знищення Чорноморського флоту рф: все більше і більше ракет сходить з виробничої лінії.

Зустріч "Нептуна" з багатьма суднами рф закінчилася фатально для російського флоту.

Останньою жертвою української ракети став унікальний корабель "Комуна", це був рятувальний корабель ВМС рф, спущений на воду в 1913 році.

Судно прослужило у трьох флотах - російському імператорському, радянському і російському, і пережило дві світові війни.

Проте цими вихідними по кораблю вдарили "Нептуном": атака відбулася, коли корабель перебував на якірній стоянці російського Чорноморського флоту в Севастополі.

Супутникові знімки після атаки не показують жодних очевидних серйозних пошкоджень корпусу, палуби чи надбудови і в разі, якщо старе судно зазнало будь-яких серйозних пошкоджень, то вони суто внутрішні - це неможливо перевірити.

"російські моряки не повинні думати, що вони або їхнє 111-річне рятувальне судно в безпеці. Можливо, під час недільного удару по Севастополю українці використовували новітні крилаті ракети "Нептун". І багато інших таких "Нептунів" на шляху до випуску", - пише видання.

Українські ракети, безпілотники і диверсанти неодноразово завдавали ударів по Чорноморському флоту, пошкодивши або знищивши більше десятка великих кораблів флоту і його допоміжні авіабази, засоби ППО та командні пункти.

Зазвичай, українці атакують Чорноморський флот ракетами "Нептун" - новими версіями старої радянської крилатої ракети Х-35, яку українська промисловість колись створювала для радянського флоту.

Спочатку "Нептун" був лише прототипом на початку вторгнення рф в лютому 2022 року і перша діюча батарея "Нептун", яка включає шість встановлених на вантажівці чотирикутних пускових установок, а також командну машину та 48 систем перезаряджання ракет, здійснила свій перший запуск у квітні 2022 року, потопивши флагман Чорноморського флоту "москва". Саме тоді українці довели, що "Нептун" з його ракетним прискорювачем, турбовентиляторним двигуном, радіолокаційною системою самонаведенням і потужною боєголовкою - працює.

5-метровий корпус ракети містив достатньо палива для польоту на 190 км і цього було достатньо, щоб націлитися на "москву", адже екіпаж крейсера нахабно відплив лише за 96 км від українського узбережжя.

російські військові кораблі відступили далі від узбережжя через затоплення "москви" і стали набагато складнішими цілями. Вразити їхні основні якірні пункти - Севастополь і Феодосію в Криму, Новоросійськ на півдні рф - стало неможливим для екіпажів "Нептуна". Севастополь на відстані 250 км є найближчим до українських ліній.

Тож київське КБ "Луч" взялося за виготовлення "Довгого Нептуна" - в цієї довгої ракети достатньо палива для польоту на 320 км. "Луч" допрацював ГСН ракети, щоб вона краще вражала цілі на суші і на морі.

"Довгий Нептун" вперше завдав удару в серпні того року і пошкодив батарею ППО С-400 ВПС рф в Криму, а під час масштабної атаки минулого місяця він націлився на чотири російські кораблі в Севастополі, а також на портові споруди та нафтобазу.

Ракетна атака на "Комуну" через місяць, можливо, не сильно пошкодила 111-річний корабель, проте нападів буде більше, адже війна все ще триває.

Українські офіційні особи повідомили офіційним особам США, що вони збільшили виробництво "Нептуна" в десять разів і це означає, що планувальники ударів у Києві незабаром можуть мати у своєму розпорядженні десятки, можливо, сотні ракет.

"Якщо всього кілька десятків "Нептунів" могли потопити крейсер і пошкодити кілька інших кораблів, а також засоби протиповітряної оборони та допоміжні засоби, уявіть, що могла б зробити сотня "Нептунів", - пише Forbes.

В цю неділю у бухті Севастополя були вибухи і стало відомо, що було пошкоджено корабель "Комуна".