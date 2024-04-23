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Україна в 10 разів наростила виробництво ракет "Нептун", які б'ють по Чорноморському флоту рф – Forbes

23 квітня 2024, 11:38
Україна в 10 разів наростила виробництво ракет
Wikipedia
Корпус української ракети "Нептун" видовжили, щоб збільшити її дальність.

Про це пише американський діловий журнал Forbes.

Ракета "Нептун" стала улюбленою ракетою України для знищення Чорноморського флоту рф: все більше і більше ракет сходить з виробничої лінії. 

Зустріч "Нептуна" з багатьма суднами рф закінчилася фатально для російського флоту. 

Останньою жертвою української ракети став унікальний корабель "Комуна", це був рятувальний корабель ВМС рф, спущений на воду в 1913 році. 

Судно прослужило у трьох флотах - російському імператорському, радянському і російському, і пережило дві світові війни.

Проте цими вихідними по кораблю вдарили "Нептуном": атака відбулася, коли корабель перебував на якірній стоянці російського Чорноморського флоту в Севастополі.

Супутникові знімки після атаки не показують жодних очевидних серйозних пошкоджень корпусу, палуби чи надбудови і в разі, якщо старе судно зазнало будь-яких серйозних пошкоджень, то вони суто внутрішні - це неможливо перевірити.

"російські моряки не повинні думати, що вони або їхнє 111-річне рятувальне судно в безпеці. Можливо, під час недільного удару по Севастополю українці використовували новітні крилаті ракети "Нептун". І багато інших таких "Нептунів" на шляху до випуску", - пише видання.

Українські ракети, безпілотники і диверсанти неодноразово завдавали ударів по Чорноморському флоту, пошкодивши або знищивши більше десятка великих кораблів флоту і його допоміжні авіабази, засоби ППО та командні пункти.

Зазвичай, українці атакують Чорноморський флот ракетами "Нептун" - новими версіями старої радянської крилатої ракети Х-35, яку українська промисловість колись створювала для радянського флоту.

Спочатку "Нептун" був лише прототипом на початку вторгнення рф в лютому 2022 року і перша діюча батарея "Нептун", яка включає шість встановлених на вантажівці чотирикутних пускових установок, а також командну машину та 48 систем перезаряджання ракет, здійснила свій перший запуск у квітні 2022 року, потопивши флагман Чорноморського флоту "москва". Саме тоді українці довели, що "Нептун" з його ракетним прискорювачем, турбовентиляторним двигуном, радіолокаційною системою самонаведенням і потужною боєголовкою -  працює.

5-метровий корпус ракети містив достатньо палива для польоту на 190 км і цього було достатньо, щоб націлитися на "москву", адже екіпаж крейсера нахабно відплив лише за 96 км від українського узбережжя.

російські військові кораблі відступили далі від узбережжя через затоплення "москви" і стали набагато складнішими цілями. Вразити їхні основні якірні пункти - Севастополь і Феодосію в Криму, Новоросійськ на півдні рф - стало неможливим для екіпажів "Нептуна". Севастополь на відстані 250 км є найближчим до українських ліній.

Тож київське КБ "Луч" взялося за виготовлення "Довгого Нептуна" - в цієї довгої ракети достатньо палива для польоту на 320 км. "Луч" допрацював ГСН ракети, щоб вона краще вражала цілі на суші і на морі.

"Довгий Нептун" вперше завдав удару в серпні того року і пошкодив батарею ППО С-400 ВПС рф в Криму, а під час масштабної атаки минулого місяця він націлився на чотири російські кораблі в Севастополі, а також на портові споруди та нафтобазу.

Ракетна атака на "Комуну" через місяць, можливо, не сильно пошкодила 111-річний корабель, проте нападів буде більше, адже війна все ще триває.

Українські офіційні особи повідомили офіційним особам США, що вони збільшили виробництво "Нептуна" в десять разів і це означає, що планувальники ударів у Києві незабаром можуть мати у своєму розпорядженні десятки, можливо, сотні ракет.

"Якщо всього кілька десятків "Нептунів" могли потопити крейсер і пошкодити кілька інших кораблів, а також засоби протиповітряної оборони та допоміжні засоби, уявіть, що могла б зробити сотня "Нептунів", - пише Forbes.

В цю неділю у бухті Севастополя були вибухи і стало відомо, що було пошкоджено корабель "Комуна".

 

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