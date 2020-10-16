СБУ затримала організатора трафіку нелегальної міграції

Нелегальний бізнес існував майже рік

Служба безпеки України викрила й блокувала на Одещині механізм нелегальної міграції через державний кордон, який, за попередніми даними слідства, організував громадянин однієї із сусідніх країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік забезпечував клієнтам перехід через держкордон поза встановленими пунктами контролю. Кінцевою точкою нелегалів була одна з європейських країн.

Співробітники СБУ затримали організатора каналу під час чергової спроби переміщення за кордон двох осіб. Нелегали належали до кримінального середовища та у них були відсутні будь-які легальні документи, тому вартість їх переправлення становила 5,2 тисячі доларів США.

За наявною інформацією, нелегальний бізнес існував майже рік, щомісяця організатор переправляв до 10 нелегалів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

"Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Перевіряється інформація щодо причетності посадовців Держприкордонслужби до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

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