Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

СБУ затримала організатора трафіку нелегальної міграції

Нелегальний бізнес існував майже рік
Служба безпеки України викрила й блокувала на Одещині механізм нелегальної міграції через державний кордон, який, за попередніми даними слідства, організував громадянин однієї із сусідніх країн.
СБУ затримала організатора трафіку нелегальної міграції 112 Україна

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік забезпечував клієнтам перехід через держкордон поза встановленими пунктами контролю. Кінцевою точкою нелегалів була одна з європейських країн.

Співробітники СБУ затримали організатора каналу під час чергової спроби переміщення за кордон двох осіб. Нелегали належали до кримінального середовища та у них були відсутні будь-які легальні документи, тому вартість їх переправлення становила 5,2 тисячі доларів США.

За наявною інформацією, нелегальний бізнес існував майже рік, щомісяця організатор переправляв до 10 нелегалів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

"Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Перевіряється інформація щодо причетності посадовців Держприкордонслужби до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: СБУ розкрила злочинну групу, що підробляла і продавала паспорти країн Євросоюзу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 10 2020 09:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
5G, лідар і новітні камери: Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12

5G, лідар і новітні камери: Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.