СБУ затримала проросійського агітатора в Лебедині

Служба безпеки України затримала росіянина за підозрою в поширенні антиукраїнських матеріалів у Сумській області.

Співробітники СБУ встановили, що громадянина Росії, який тимчасово проживав у місті Лебедин, завербували представники спецслужб країни-агресора. Щоб виконати завдання "кураторів", чоловік за гроші робив і поширював у громадських місцях листівки із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави, інформує LB.ua.

До поширення антиукраїнських матеріалів росіянин за неправомірну вигоду, отриману від іноземних спецслужб, залучив місцевих жителів.

Співробітники СБУ затримали агітатора на одній із центральних вулиць міста під час чергового поширення листівок.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і друковану продукцію, яка підтверджує його протиправну діяльність.

Раніше Служба безпеки України підтвердила факт виведення на підконтрольну територію України найманця російських незаконних збройних формувань на Донбасі Світлани Дрюк з позивним "Ветерок".