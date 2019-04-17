Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ затримала сім спецслужбовців Росії, які вчиняли в Україні теракти

"СБУ припинено діяльність на території нашої держави диверсійно розвідувальної терористичної групи спецслужб РФ у складі 7 осіб. Всі вони затримані і заарештовані"
На території України затримали сімох осіб зі складу диверсійно розвідувальної терористичної групи спецслужб Росії та ще одну людину, яка сприяла злочинам на території України.
СБУ затримала сім спецслужбовців Росії, які вчиняли в Україні теракти Фото: Reuters

"СБУ припинено діяльність на території нашої держави диверсійно розвідувальної терористичної групи спецслужб РФ у складі 7 осіб. Всі вони затримані і заарештовані", - сказав Грицак, повідомляє "Українська правда".

Він повідомив, що вранці 17 квітня силовики затримали ще одну особу, яка сприяла діяльності цієї терористичної групи на території України.

"Загалом з початку 2017 року на територію України з Росії і так званої "ДНР" було направлено декілька диверсійних терористичних груп. Ці групи направлялися російською військовою розвідкою для здійснення політичних вбивств, для ліквідації офіцерів українських спецслужб", - розповів голова СБУ.

"Одна з таких груп 27 червня 2017 року вчинила терористичний акт в результаті якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал. За аналогічним сценарієм 4 квітня 2019 року під час спроби закладання вибухового пристрою під автомобіль українського військового розвідника стався самопідрив. В результаті цього самопідриву виконавець, він же керівник російської диверсійно терористичної групи отримав важкі тілесні ушкодження", - додав Грицак.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомляє про припинення діяльності "керованого з Росії екстремістського об'єднання", метою якого заявлена ​​дестабілізація ситуації в Україні під час виборів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2019 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.