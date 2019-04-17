СБУ затримала сім спецслужбовців Росії, які вчиняли в Україні теракти
"СБУ припинено діяльність на території нашої держави диверсійно розвідувальної терористичної групи спецслужб РФ у складі 7 осіб. Всі вони затримані і заарештовані", - сказав Грицак, повідомляє "Українська правда".
Він повідомив, що вранці 17 квітня силовики затримали ще одну особу, яка сприяла діяльності цієї терористичної групи на території України.
"Загалом з початку 2017 року на територію України з Росії і так званої "ДНР" було направлено декілька диверсійних терористичних груп. Ці групи направлялися російською військовою розвідкою для здійснення політичних вбивств, для ліквідації офіцерів українських спецслужб", - розповів голова СБУ.
"Одна з таких груп 27 червня 2017 року вчинила терористичний акт в результаті якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал. За аналогічним сценарієм 4 квітня 2019 року під час спроби закладання вибухового пристрою під автомобіль українського військового розвідника стався самопідрив. В результаті цього самопідриву виконавець, він же керівник російської диверсійно терористичної групи отримав важкі тілесні ушкодження", - додав Грицак.
Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомляє про припинення діяльності "керованого з Росії екстремістського об'єднання", метою якого заявлена дестабілізація ситуації в Україні під час виборів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента