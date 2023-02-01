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ПОЛІТИКА

СБУ зайнялася забудовником Києва від Медведчука

01 лютого 2023, 16:36
СБУ зайнялася забудовником Києва від Медведчука
Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки України повідомила, що провела низку обшуків у представників будівельних компаній столиці, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ".

"На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті СБУ сьогодні, 1 лютого.

Зазначено, що аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян рф та рб, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.

"Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці", – наголошується в повідомленні.

У Службі безпеки уточнюють, що для отримання додаткових доказів злочинної діяльності "правоохоронці провели обшуки у місцях проживання посадових осіб та офісах будівельних компаній".


СБУМедведчук

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