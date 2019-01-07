Секретар РНБО Данилюк проти запровадження візового режиму з Росією

"Я не бачу зараз такої необхідності. Що це дасть? Якщо буде політичне рішення - будемо його аналізувати, що дасть практичне його застосування"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк виступив проти запровадження візового режиму з Росією.

Данилюк переконаний, що зараз немає такої необхідності, повідомляє "Громадське".

"Я не бачу зараз такої необхідності. Що це дасть? Якщо буде політичне рішення - будемо його аналізувати, що дасть практичне його застосування", - зазначив він.

Водночас Данилюк вважає доцільним продовження українських санкцій проти РФ та перегляд списків тих, проти кого застосовують обмеження.

"Якщо ми хочемо, щоб Європа і США продовжували свої санкції, ми зобов’язані робити це самі. Тим більше, що у нас є розбіжності в прізвищах, як, наприклад, по Ротенбергу. Проти одного з найближчих людей Путіна, який будував Кримський міст, ввели санкції всі, крім нас. Ми вдали, що букву "р" не виговорюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк спростував слова президента Володимира Зеленського про те, що російське керівництво втратило контроль над підрозділами бойовиків "ДНР" і "ЛНР", і назвав цю заяву "оціночним судженням".