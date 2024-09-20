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ПОЛІТИКА

Секретна служба США вимагає більше коштів після спроб замахів на Трампа

20 вересня 2024, 15:28
Секретна служба США вимагає більше коштів після спроб замахів на Трампа
Фото: UNSPLASH
Роу зазначив, що служба повинна визнати свої недоліки і краще підготуватися, щоб впоратися з небезпечною "новою реальністю".

Виконувач обов'язків директора Секретної служби США Рональд Л. Роу-молодший закликає Конгрес виділити більше коштів відомству після двох явних спроб замахів на колишнього президента Дональда Трампа.

Заяву очільника відомства наводить The Washington Post.

Роу зазначив, що служба повинна визнати свої недоліки і краще підготуватися, щоб впоратися з небезпечною "новою реальністю".

За його словами, служба охорони президентів США, колишніх президентів та інших високопосадовців відчайдушно потребує більшої кількості контрснайперів і слідчих, модернізованих броньованих лімузинів для кортежів і більшої кількості броньованого скла.

Він також сказав, що в навчальному центрі агентства в Меріленді не вистачає студій для підготовки агентів до реальних нападів і що агенти працюють більше годин у стані підвищеної пильності, ніж належить.

"Ми використовуємо наших людей на рівні, якого ми не бачили в наших захисних операціях. Ми зараз усе спалюємо", – зазначив Роу.

 Агентство має річний бюджет у 3 мільярди доларів і понад 7000 співробітників, включно з елітними підрозділами охорони.

Міністр національної безпеки Алехандро Майоркас сказав в окремому інтерв'ю, що Секретна служба просить Конгрес про "значне" збільшення бюджету на персонал, транспорт і технології, хоча він і Роу окремо відмовилися назвати конкретні цифри.

Роу каже, що йому необхідно додати до штату ще багато агентів і співробітників правоохоронних органів, щоб забезпечити належну безпеку всіх лідерів, які перебувають під захистом Секретної служби.

"Ви можете мати всі найсучасніші технології. Але врешті-решт все зводиться до того, щоб люди виконували свою роботу", – сказав він.

За його словами, Секретна служба планує найняти 400 агентів до кінця цього року.

Нагадаємо, на кандидата в президенти США Дональда Трампа було здійснено чергову спробу замаху, він цілий і неушкоджений, повідомила конгресвумен Тейлор-Грін. Трамп перебуває в безпеці після стрілянини в районі, де він перебував.

За даними джерел New York Post, поруч із гольф-клубом, де перебував Трамп, стріляли двоє, і вони цілилися одне в одного, а не в експрезидента США. Видання зазначає, що Трампу нічого не загрожувало і що стрілянина сталася в районі, відомому високим рівнем злочинності.

Дональд Трампзамах

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