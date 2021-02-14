Сенат США не підтримав імпічмент Трампа

Імпічмент Трампа підтримали 57 сенаторів, 43 були проти. Для затвердження рішення необхідно було 67 голосів

Сенат США виправдав Дональда Трампа в суботу у його другій за рік справі про імпічмент, цього разу за його за роль у нападі його прихильників на Капітолій, при штурмі якого загинули 5 осіб.

Імпічмент Трампа підтримали 57 сенаторів, 43 були проти, повідомляє "Європейська правда". Для затвердження рішення необхідно було 67 голосів. Трампа звинувачували в підбурюванні до повстання після п'ятиденного судового розгляду в тій же будівлі, яку його прихильники розграбували 6 січня.

В ході голосування сім з 50 республіканців Сенату приєдналися до демократів, підтримавши імпічмент.

Трамп покинув свій пост 20 січня, тому імпічмент не міг бути використаний для його відсторонення від влади. Але демократи сподівалися домогтися засудження і покласти на нього відповідальність за штурм, в результаті якого загинули п'ятеро людей, включно з поліцейським, і підготувати грунт для голосування, щоб заборонити йому коли-небудь знову займати державні посади.

Вони стверджували, що, маючи шанс зайняти цей пост в майбутньому, Трамп без коливань знову буде заохочувати політичне насильство.

Адвокати Трампа стверджували, що його слова на мітингу були захищені його конституційним правом на свободу слова, і заявили, що йому не була надана належна правова процедура в ході розгляду.

Республіканці врятували Трампа 5 лютого 2020 року при голосуванні по його першій справі про імпічмент, коли тільки один сенатор з їхніх лав - Мітт Ромні - проголосував за засудження і відсторонення його від посади.

Нагадаємо, що Трамп зберігає мовчання під час процесу імпічменту за погодженням з командою захисту