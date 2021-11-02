Трамп зберігає мовчання під час процесу імпічменту за погодженням з командою захисту

Трампу сказали, що республіканці в Сенаті, напевно, виправдають його, якщо він буде уникати різких заяв

Співрозмовник видання (The Hill)висловив думку, що, як тільки процес щодо імпічменту закінчиться, Трамп з'явиться перед публікою. Він не давав інтерв'ю відтоді, як покинув свій пост 20 січня, і вся інформація про його реакції йде з других рук.

Мовчання екс-президента США Дональда Трампа в той час, коли в Сенаті відбувається процес щодо його імпічменту, носить стратегічний характер, повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на "The Hill" з посиланням на обізнане джерело.

За даними видання, Трампу сказали, що республіканці в Сенаті, напевно, виправдають його, якщо він буде уникати різких заяв.

"Це узгоджені зусилля, щоб мовчати в цей час. Йому сказали, щоб він не заважав процесу, оскільки його виправдають, якщо він не підніме хвилю", - зазначило джерело.

Співрозмовник видання висловив думку, що, як тільки процес щодо імпічменту закінчиться, Трамп з'явиться перед публікою. Він не давав інтерв'ю відтоді, як покинув свій пост 20 січня, і вся інформація про його реакції йде з других рук. Сам екс-президент відмовився виступати в Сенаті на процесі щодо свого імпічменту.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на обізнані джерела повідомляли, що екс-президент залишився незадоволеним виступом свого захисту в перший день процесу, проте його адвокат Брюс Кастор заявив, що не чув ні від Трампа, ні від когось з оточення колишнього президента, що вони були розчаровані його виступом.

За словами Кастора, колишній глава адміністрації Трампа Марк Медоуз сказав йому, що "все йде добре" і "продовжуйте робити те, що ви робите."

"Колишній президент вважає, що член його юридичної команди Девід Шоен виконав відмінну роботу. Крім того, є кілька чудових знахідок, які зробив Брюс Кастор, і є кілька речей, які нам потрібно підтягнути", - заявив старший радник Трампа Джейсон Міллер у середу в ефірі Fox News.

Ще один обізнане джерело повідомило The Hill, що Трамп навряд чи піде на серйозні кадрові перестановки в своїй юридичній команді. На його думку, процес не триватиме довше тижня. Крім того, екс-президент відчував труднощі зі створенням юридичної команди, які представляють його інтереси в Сенаті.

Слухання з імпічменту Трампу почалися напередодні. Сенат США знову проголосував за те, щоб визнати процес імпічменту екс-президенту конституційним. Як свідчать результати голосування, 56 сенаторів визнали цей процес конституційним, 44 - проголосували проти.

Процес у Сенаті почався майже через п'ять тижнів після штурму Капітолію 6 січня.

Тоді прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень мінімум п'ятеро людей загинули. Конгресмени в Капітолії тоді займалися затвердженням результатів голосування колегії вибірників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано. Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.

Перед штурмом Капітолію Трамп звернувся до демонстрантів, які зібралися у Вашингтоні. Він тоді знову заявив, що не визнає поразки на виборах: на його думку, Байден переміг лише завдяки масштабним махінаціям на виборчих дільницях у низці штатів. Також він закликав прихильників не припиняти боротьбу і донести до конгресменів своє обурення. Пізніше демократи в Конгресі інтерпретували ці висловлювання як підбурювання до штурму Капітолію. Трамп, зі свого боку, безпосередньо не закликав демонстрантів до насильства, а коли почалися заворушення - просив їх розійтися по домівках. Однак і така поведінка не влаштувала політичних опонентів колишнього президента, які заявили, що той недостатньо рішуче засудив дії учасників заворушень і не вжив достатніх заходів для відновлення контролю над ситуацією в районі Капітолію.

У січні більшість членів палати представників США схвалили резолюцію про оголошення імпічменту Трампу, після чого це питання перейшло на розгляд Сенату - верхньої палати Конгресу.

Тим часом, шансів на те, що Сенат у лютому підтримає рішення палати представників оголосити Трампу імпічмент, невисокі, оскільки для цього потрібна згода двох третин сенаторів.

Сам Трамп після відходу з Білого дому не проводив публічних виступів, американські соцмережі заблокували його акаунти, оскільки вважали публікації небезпечними для суспільства. Колишній президент після відходу від влади живе у своїй резиденції у Флориді і залишає її тільки для гри в гольф. Проте, на думку американської преси, він як і раніше багато в чому контролює те, що відбувається в Республіканській партії.

Трамп з початку свого президентського терміну вже вдруге проходить через процедуру імпічменту. У лютому минулого року американські сенатори не стали визнавати Трампа винним у зловживанні владою і перешкоджанні розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Американські ЗМІ пояснюють, що нинішня процедура імпічменту щодо Трампа має важливе значення, незважаючи на те, що він вже не є президентом. Це пов'язано з тим, що сенатори в разі рішення про імпічмент потім можуть провести голосування, яке позбавить Трампа можливості знову балотуватися на пост глави держави.

Нагадаємо, що 12 січня Конгрес США запустив процедуру імпічменту Трампа