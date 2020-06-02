Сенат США не проголосував за імпічмент Трампа

Відтак, у Сенаті США не набралося дві третини (67) голосів, які були необхідні для визнання Трампа винним і зняття його з посади президента

Сенат США відхилив звинувачення проти президента Дональда Трампа за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Відтак, процедура імпічменту щодо американського глави держави завершилась.

Першим у Сенаті відбулося голосування проти Трампа за статтею "зловживання владою". Відповідне рішення підтримали 48 сенаторів, ще 52 висловилися проти,передає 24 КАНАЛ.

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Після цього сенатори голосували за другу статтю – "перешкоджання Конгресу". Її підтримали 47 американських чиновників, а 53 виступили проти виступили.

Відтак, у Сенаті США не набралося дві третини (67) голосів, які були необхідні для визнання Трампа винним і зняття його з посади президента.

За відставку Трампа голосували усі демократи, а проти виступили його однопартійці-республіканці. Щоправда, один сенатор Республіканської партії від штату Юта Міт Ромні проголосував за статтю імпічменту – "зловживання владою". Він став першим політиком в історії США, який підтримав звинувачення проти президента зі своєї ж партії.

Чому Трампу хотіли оголосити імпічмент