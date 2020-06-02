Сенат США не проголосував за імпічмент Трампа
Першим у Сенаті відбулося голосування проти Трампа за статтею "зловживання владою". Відповідне рішення підтримали 48 сенаторів, ще 52 висловилися проти,передає 24 КАНАЛ.
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Після цього сенатори голосували за другу статтю – "перешкоджання Конгресу". Її підтримали 47 американських чиновників, а 53 виступили проти виступили.
Відтак, у Сенаті США не набралося дві третини (67) голосів, які були необхідні для визнання Трампа винним і зняття його з посади президента.
За відставку Трампа голосували усі демократи, а проти виступили його однопартійці-республіканці. Щоправда, один сенатор Республіканської партії від штату Юта Міт Ромні проголосував за статтю імпічменту – "зловживання владою". Він став першим політиком в історії США, який підтримав звинувачення проти президента зі своєї ж партії.
Чому Трампу хотіли оголосити імпічмент
- Розслідування про можливість імпічменту Дональду Трампа розпочалося у вересні 2019 року. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.
- Зокрема, у телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Згодом через український скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
- 19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, щодо якого Палата представників США проголосувала за імпічмент.
- Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп закликав американських законодавців затвердити програму, яка передбачає поновлення присутності людей на Місяці, а також висадку першими американських астронавтів на Марсі.
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