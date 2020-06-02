Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сенат США не проголосував за імпічмент Трампа

Відтак, у Сенаті США не набралося дві третини (67) голосів, які були необхідні для визнання Трампа винним і зняття його з посади президента
Сенат США відхилив звинувачення проти президента Дональда Трампа за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Відтак, процедура імпічменту щодо американського глави держави завершилась.
Сенат США не проголосував за імпічмент Трампа Фото: reuters.com

Першим у Сенаті відбулося голосування проти Трампа за статтею "зловживання владою". Відповідне рішення підтримали 48 сенаторів, ще 52 висловилися проти,передає 24 КАНАЛ.

Цікаво: Зеленський пояснив, як історія з імпічментом Трампа вплинула на стосунки США з Україною  Зеленський пояснив, як історія з імпічментом Трампа вплинула на стосунки США з Україною

Після цього сенатори голосували за другу статтю – "перешкоджання Конгресу". Її підтримали 47 американських чиновників, а 53 виступили проти виступили.

Відтак, у Сенаті США не набралося дві третини (67) голосів, які були необхідні для визнання Трампа винним і зняття його з посади президента.

За відставку Трампа голосували усі демократи, а проти виступили його однопартійці-республіканці. Щоправда, один сенатор Республіканської партії від штату Юта Міт Ромні проголосував за статтю імпічменту – "зловживання владою". Він став першим політиком в історії США, який підтримав звинувачення проти президента зі своєї ж партії.

Чому Трампу хотіли оголосити імпічмент

  • Розслідування про можливість імпічменту Дональду Трампа розпочалося у вересні 2019 року. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.
  • Зокрема, у телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
  • Згодом через український скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. 
  • 19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, щодо якого Палата представників США проголосувала за імпічмент.
  • Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп закликав американських законодавців затвердити програму, яка передбачає поновлення присутності людей на Місяці, а також висадку першими американських астронавтів на Марсі.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2020 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.