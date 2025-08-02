Сенат США пропонує ввести санкції проти Китаю за підтримку війни рф

Санкції будуть направлені проти китайських компаній і банків за постачання технологій і компонентів для зброї рф.

У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт, спрямований проти Китаю за його роль у підтримці війни росії проти України. Ініціаторами виступили сенатори демократка Джин Шахін і республіканець Джон Корнін.

Про це інформує газета The Washington Post.

Документ зобов’язує адміністрацію президента Дональда Трампа ввести санкції проти китайських компаній, банків і посадовців, які прямо або опосередковано постачають рф компоненти для озброєння — зокрема ракети, дрони та боєприпаси.

Сенатори наголосили, що тиск на Пекін має стати важелем для припинення війни. Законопроєкт також вимагає співпраці США з міжнародними партнерами для координації санкцій.

Ця ініціатива з’явилася після того, як Трамп виступив з різкою критикою путіна, а також пригрозив москві новими санкціями у разі, якщо вона не припинить війну протягом 10 днів.

Раніше санкції проти китайських фірм, причетних до постачання товарів подвійного призначення росії, вже запровадив Європейський Союз. США також розглядають можливість розширити тиск — включно з 500-відсотковими митами на імпорт із країн, що підтримують рф.

Нагадаємо, що через американські санкції індійські держкомпанії припинили закупівлі російської нафти.