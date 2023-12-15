Сенат США відкладає канікули для компромісу з фінансуванням для України

Американський Сенат відклав початок різдвяних канікул, аби встигнути проголосувати за законопроєкт, який передбачає підтримку України.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Представники демократів і республіканців в Сенаті продовжили переговори для узгодження позицій щодо схвалення додаткової допомоги Україні та Ізраїлю й посиленню заходів із безпеки на кордоні.

"Ми досягаємо прогресу, і Білий дім бере участь, що добре. Все обнадіює", - заявив сенатор республіканець Джон Тьюн.

В Конгресі США більше двох місяців "застряг" запит Білого дому на додаткове фінансування, який передбачає виділення загалом близько $61 млрд Україні - на військову та макрофінансову допомогу.

Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократами з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці- більшість у 221 проти 213.