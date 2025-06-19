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Сенат США відклав санкції проти росії до липня

19 червня 2025, 09:05
Сенат США відклав санкції проти росії до липня
Фото: gettyimages.com
Одна з причин - війна між Іраном і Ізраїлем.

Американські конгресмени знайшли консенсус, проте США відклали введення нових санкцій проти росії щонайменше до липня. 

Про це інформує Semafor.

Сенат США відклав розгляд закону щодо санкцій проти рф та її торгових партнерів. 

Співавтори документа Лінзі Грем і Річард Блюменталь намагаються внести технічні правки, які мають послабити тиск на союзників України, але навіть попри широку підтримку, розгляд відкладається щонайменше до липня.

Причина цьому - ескалація війни між Ізраїлем та Іраном, а також нові податкові ініціативи республіканців. 

Сенатор Джон Туна зазанчив, що Сенат "відкритий до змін", але очікує сигналу від адміністрації Трампа.

Наразі Дональд Трамп поки не схвалив законопроєкт, зосередившись на внутрішній політиці і потенційному військовому конфлікті з Іраном, тому законопроєкти з широкою підтримкою, як-от регулювання криптовалют, не рухаються.

Також Сенатор Грем визнав, що санкції доведеться відкласти, проте він впевнений, що питання москви і Києва залишаються для нього пріоритетом. 

"Іран зараз у центрі уваги, але це не означає, що я забув про росію чи Україну", - додав він. 

Напротивашу цьому ми писали, що Євросоюз може затвердити 18-й пакет санкцій проти кремля наступного тижня.

 

РосіяСША. санкції

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