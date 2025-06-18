Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз може затвердити 18-й пакет санкцій проти кремля наступного тижня

18 червня 2025, 18:19
Євросоюз може затвердити 18-й пакет санкцій проти кремля наступного тижня
Фото:shutterstock.com
Найімовірніше, до нового пакета санкцій не увійде зниження максимальної ціни на російську нафту.

Черговий 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти рф може бути затверджений 23 чи 26 червня.

Про це сказав один з дипломатів з впливової держави ЄС за результатами засідання Комітету постійних представників ЄС.

Він зазначив, що є дві дати, коли наступний санкційний пакет може отримати схвалення держав Євросоюзу.

"18-й пакет санкцій проти Росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ 23 червня, або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради 26 червня", – додав співрозмовник.

Також за його словами, попри попередні заяви, до нового пакета санкцій не увійде зниження максимальної ціни на російську нафту, оскільки стосовно цього питання відсутній консенсус держав G7.

Дипломат також повідомив, що в засіданні Ради ЄС у понеділок, 23 червня, візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Раніше ми повідомляли, що ЄС не знижуватиме стелю цін на російську нафту.

 

РосіясанкціїЄвросоюз

Останні матеріали

росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Політика
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Переклад iPress – 18 червня 2025, 06:36
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 14:40
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Політика
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 10:56
Трагедія, якої можна було уникнути. Трамп, Нетаньягу і Хаменеї – трійка розлючених стариганів, які можуть усіх вбити – Саймон Тісдалл
Політика
Трагедія, якої можна було уникнути. Трамп, Нетаньягу і Хаменеї – трійка розлючених стариганів, які можуть усіх вбити – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 червня 2025, 08:24
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Політика
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Переклад iPress – 16 червня 2025, 13:53
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Політика
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 червня 2025, 12:04
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Cуспільство
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2025, 00:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється