Євросоюз може затвердити 18-й пакет санкцій проти кремля наступного тижня

Найімовірніше, до нового пакета санкцій не увійде зниження максимальної ціни на російську нафту.

Черговий 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти рф може бути затверджений 23 чи 26 червня.

Про це сказав один з дипломатів з впливової держави ЄС за результатами засідання Комітету постійних представників ЄС.

Він зазначив, що є дві дати, коли наступний санкційний пакет може отримати схвалення держав Євросоюзу.

"18-й пакет санкцій проти Росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ 23 червня, або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради 26 червня", – додав співрозмовник.

Також за його словами, попри попередні заяви, до нового пакета санкцій не увійде зниження максимальної ціни на російську нафту, оскільки стосовно цього питання відсутній консенсус держав G7.

Дипломат також повідомив, що в засіданні Ради ЄС у понеділок, 23 червня, візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Раніше ми повідомляли, що ЄС не знижуватиме стелю цін на російську нафту.