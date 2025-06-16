ЄС не знижуватиме стелю цін на російську нафту – ЗМІ

Причина цьому - відсутність підтримки з боку G7.

Євросоюз не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, адже таку ініціативу, найімовірніше, не підтримає група G7.

Про це повідомили на умовах анонімності два дипломати ключових держав ЄС, передає портал Європейська правда.

В новому 18-ому пакеті санкцій ЄС проти рф була пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що рішення про зниження цінової стелі для російської нафти мусить прийматися спільно з партнерами з G7 та буде обговорюватися на найближчому саміті G7 у Канаді.

"Очевидно, що на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з 60 до 45 доларів за барель. У такому разі ЄС не буде вносити цей захід у 18-й пакет санкцій", – сказав один зі співрозмовників "Європейської правди".

Такуж тезу підтримав і другий дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди".

"Під час засідання Coreper 16 червня було наголошено на необхідності координації з G7 щодо обмеження ціни на російську нафту, причому представники держав-членів висловили занепокоєння щодо зниження максимальної ціни", – додав інший політик.

За його словами, "одностороннє зниження стелі ціни на нафту з боку ЄС є малоймовірним".

Раніше ми писали, що ЄС бореться за ухвалення найжорсткішого пакету санкцій проти росії.