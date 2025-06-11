ЄС бореться за ухвалення найжорсткішого пакету санкцій проти росії – FT

Financial Times зазначає, що цей пакет, ймовірно, є найпотужнішим після перших санкцій.

ЄС стикається з важкою боротьбою за ухвалення 18-го пакету санкцій проти росії. Цей пакет - один з найпотужніших за весь час повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Пакет, який представили в ЄС, включає заборону на використання газопроводів "Північний потік", зниження встановленої країнами G7 граничної ціни на нафту з 60 до 45 доларів, а також заборону на імпорт продуктів переробки з російської сирої нафти, вироблених у третіх країнах.

Financial Times зазначає, що цей пакет, ймовірно, є найпотужнішим після перших санкцій, запроваджених на початку війни. Але його прийняття вимагає підтримки всіх 27 країн ЄС та, найімовірніше, президента США Дональда Трампа.

Угорщина та Словаччина заявили, що виступають проти нових санкцій. Проте інші країни кажуть, що чули вже це раніше, а Будапешт і Братислава зрештою погоджуються.

Проте Трамп - це інша справа. Чиновники ЄС прагнули ввести нові санкції перед майбутнім самітом G7, який розпочнеться 15 червня.

Як пише видання, таким чином Брюссель хоче наростити імпульс і переконати Білий дім посилити тиск на Кремль, щоб мусити до переговорів. Тому зниження світових цін на нафту стало б додатковим стимулом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент скептично поставився до зростання цін на нафту, коли це питання обговорювалося на саміті міністрів фінансів G7 минулого місяця. Але чиновники зазначають, що остаточне рішення приймає лише одна людина, маючи на увазі Трампа.

Видання вважає, що обмеження проти "Північного потоку" мають бути схваленими країнами ЄС. Однак пропозиція щодо продуктів нафтопереробки може викликати опір, зокрема з боку Індії та Туреччини, які досі купують російську сиру нафту та продають її продукти переробки до ЄС.

"Також надзвичайно складно визначити, які продукти переробки були виготовлені з якої сирої нафти, що ускладнює впровадження - навіть якщо ці санкції отримають одностайну підтримку", - йдеться у матеріалі.

Днями Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти росії.У його списку зменшення граничної ціни на російську сиру нафту з 60 до 45 доларів за барель.