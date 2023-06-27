Сенат США закликає надати Україні "Залізний купол"

В американському Сенаті просять уряд дозволити передати Україні батарею Iron Dome, яка є на озброєнні армії США.

Політики Кріс Ван Голлен та Ліндсі Грем закликають Комітет Сенату в справах збройних сил сприяти передачі Україні додаткових засобів ППО США.

Про це йдеться в листі сенаторів від обох партій.

Хоча США вже передали Україні системи протиповітряної оборони Patriot та HAWK, а також боєприпаси для них, але в Сенаті вважають, що є необхідність додаткової допомоги.

"Щоб було зрозуміло, ми не просимо Ізраїль передати свої системи Iron Dome, які мають вирішальне значення для їхньої власної безпеки, а просимо дозволити Сполученим Штатам передати наші власні батареї, щоб допомогти народу України", – пояснили законодавці.

Вони також зазначили, що в разі, якщо неможливо передати ці системи Україні, треба "шукати інші способи допомоги, зокрема передачу їх союзникам Сполучених Штатів під контролем та наглядом американських сил, щоб звільнити інші засоби протиповітряної оборони США для посилення потреб протиповітряної оборони України".

Командувач космічної та протиракетної оборони армії США генерал-лейтенант Деніел Карблер ще на початку травня заявив у Сенаті, що США мають дві батареї Iron Dome, одна з яких готова до розгортання. На другій завершується впровадження нового обладнання.

Нагадаємо, що США заявили про бажання вивести з експлуатації десятки застарілих штурмовиків.