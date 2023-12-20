Сената США переніс переговори щодо України на на січень

Республіканці в Сенаті США не змогли досягнути угоди з Білим домом щодо змін у міграційному законодавстві, до яких прив’язаний пакет допомоги Україні.

Тому укладання угоди відклали до початку року.

Про це повідомив Reuters, посилаючись на лідера демократів у Сенаті Чака Шумера.

"Наші переговірники працюватимуть дуже, дуже старанно під час грудневих і січневих канікул, і наша мета – досягти чогось, як тільки ми повернемося", – заявив журналістам Шумер.

Відтермінування угоди підтвердив і другий номер республіканців у Палаті представників Джон Тьюн, який заявив, що угода не буде досягнута до січня.

"Демократи вичерпали час до того моменту, коли ухвалення суттєвої угоди про безпеку кордонів до Різдва є неможливим", - сказав він, виступаючи в Сенаті.

Раніше стало відомо, що Сенат США відкладає канікули для компромісу з фінансуванням для України.