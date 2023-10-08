Сенат США готує допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС

Голова комітету із закордонних справ Сенату США Бен Кардін оголосив, що готує до голосування за закон про допомогу Ізраїлю, який вчора зазнав масштабної атаки з боку ХАМАС.

Про це йдеться на сайті комітету.

Американський сенатор додав, що в найближчі дні і тижні уряд США і Конгрес зобов'язані запропонувати допомогу, яка була основою американо-ізраїльських відносин з моменту їх заснування.

"І тому я маю намір при першій же можливості ініціювати законопроєкт, який зосередиться на наданні Ізраїлю того, що йому потрібно для самозахисту. Йдеться про поповнення протиракетної оборони для "Залізного купола", що забезпечить постійну бойову готовність цих систем", - заявив Бен Кардін.

Він закликав до виділення додаткового фінансування оборони Ізраїлю, ухвалення резолюції, яка посилює нашу відданість американо-ізраїльським відносинам, а також затвердження нового посла США в Ізраїлі.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

ХАМАС зміг захопити громадян Ізраїлю в заручники і заявив про контроль над однією з ізраїльських військових баз.

Ми також писали, що атака ХАМАС стала найбільшим провалом спецслужб Ізраїлю за 50 років.