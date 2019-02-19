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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сенатор Берні Сандерс балотуватиметься у президенти США

Сенатор-демократ наголосив, що планує жорстко опонувати чинному президенту-республіканцю Дональду Трампу
Сенатор Берні Сандерс заявив про намір балотуватися на посаду президента США у 2020 році.
Сенатор Берні Сандерс балотуватиметься у президенти США Берні Сандерс. Фото: huffingtonpost.com

"Я хотів, щоб жителі штату Вермонт дізналися про це першими... І я обіцяю пропагувати цінності, якими ми всі в Вермонті пишаємося - віра в справедливість, в суспільство, в політику на місцях, в міські збори - це те, що я збираюся нести по всій країні", - заявив Сандерс, повідомляє "Громадське".

Сенатор-демократ наголосив, що планує жорстко опонувати чинному президенту-республіканцю Дональду Трампу.

Він назвав Трампа "непорозумінням", "патологічним брехуном", "расистом", "сексистом", "гомофобом" і "ксенофобом".

У 2016 році Сандерс брав участь у праймеріз Демократичної партії з висунення у кандидати в президенти, однак тоді він програв Гілларі Клінтон. Сандерс позиціонує себе як захисник інтересів робітничого і середнього класу. 

Нагадаємо, що посольство України в Сполучених Штатах Америки звернулося до низки кінотеатрів з проханням не показувати російську стрічку "Т-34".

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19 02 2019 23:20
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