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Сенатор Грем попередив росію: з Трампом жартів не буде

02 серпня 2025, 12:37
Сенатор Грем попередив росію: з Трампом жартів не буде
Він звернувся до росіян із чітким попередженням після ядерних погроз Медведєва.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до росіян із застереженням через погрози Дмитра Медведєва на адресу США. 

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"До моїх друзів у росії: президент Трамп хоче миру, а не конфлікту. Проте зрозумійте: він не Обама і не Байден — з ним краще не жартувати. Ви переграєте", йдеться у пості. 

Грем наголосив, що президент США Дональд Трамп прагне миру, але готовий діяти рішуче, якщо знадобиться.

Нагадаємо, що 1 серпня Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив ядерними човнами через заяву Медведєва.

 

РосіяЛіндсі Грем

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