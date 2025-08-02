Сенатор Грем попередив росію: з Трампом жартів не буде

Він звернувся до росіян із чітким попередженням після ядерних погроз Медведєва.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до росіян із застереженням через погрози Дмитра Медведєва на адресу США.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"До моїх друзів у росії: президент Трамп хоче миру, а не конфлікту. Проте зрозумійте: він не Обама і не Байден — з ним краще не жартувати. Ви переграєте", йдеться у пості.

Грем наголосив, що президент США Дональд Трамп прагне миру, але готовий діяти рішуче, якщо знадобиться.

Нагадаємо, що 1 серпня Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив ядерними човнами через заяву Медведєва.