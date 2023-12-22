Сенатори Франції після візиту в Україну закликають збільшити поставки зброї
Після чого закликали збільшити обсяг військової допомоги Києву, щоб допомогти йому протистояти агресії росії.
Про це парламент Франції написав на сайті.
Делегація з чотирьох сенаторів на чолі з Седріком Перреном протягом 18-22 грудня відвідала Польщу та Україну.
В Києві вони провели зустрічі з головою українського парламенту Русланом Стефанчуком і депутатами, міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови Офісу президента Ігорем Жовквою та головою Головного управління розвідки Кирилом Будановим.
В Польщі ж делегація провела переговори з профільними комітетами польського парламенту та радником з питань безпеки президента Анджея Дуди.
"Уся інформація, зібрана під час цієї місії, підтверджує, що існує нагальна потреба у збільшенні поставок в Україну боєприпасів та обладнання, які є вирішальними у цьому конфлікті: безпілотники, артилерія, засоби радіоелектронної боротьби", - написано на сайті.
Голова делегації Седрік Перрен наголосив, що Франція повинна активніше діяти у питанні військової підтримки України, "особливо в питаннях постачання боєприпасів і промислового співробітництва між нашими країнами".
17 січня парламент Франції, ймовірно, розгляне звіт комітету Сенату про візит делегації.
Також у французькому міністерстві оборони розказали, що Франція долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах.