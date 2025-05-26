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ПОЛІТИКА

Сенатори США можуть ухвалити антиросійські санкції без згоди Трампам – The Telegraph

26 травня 2025, 16:24
Сенатори США можуть ухвалити антиросійські санкції без згоди Трампам – The Telegraph
Фото: Укрінформ
Окрім того, що нижня палата Конгресу ставиться до України менш прихильно, глава Білого дому ще й має там більший вплив.

Новий законопроєкт про санкції, який підготували у США, має величезну підтримку в Сенаті як серед республіканців, так і серед демократів.

Про це пише The Telegraph.

Деякі сенатори дали зрозуміти, що можуть спробувати внести його на голосування без "зеленого світла" від глави Білого дому Дональда Трампа. Втім, всі розуміють, що будь-яка спроба нав'язати йому свою думку буде погано сприйнята для його адміністрації. 

Схоже, Трамп непокоїться через те, що введення паралізуючих санкцій може змусити путіна відмовитися від мирних переговорів. Щоправда, деякі республіканці скептично ставляться до діалогу з путіним. Вони заявили, що будуть діяти, не чекаючи на його схвалення. 

"Я нічого не чекаю. Я думаю, що ми повинні винести це на обговорення і покарати путіна. Я чекав досить довго. І мені цілком зрозуміло, що путін водить нас за ніс уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти", — сказав старший сенатор-республіканець від Індіани Тодд Янг. 

Інший сенатор-республіканець Майк Раундс зробив припущення, що підтримати цей законопроєкт можуть приблизно 70 сенаторів навіть без попередньої підтримки глави Білого дому. Найраніше, коли може відбутися голосування, буде початок червня, адже вже наступного тижня Конгрес йде на канікули. Теоретично Сенат може подолати й спробу Трампа накласти вето на законопроєкт. Втім, його потрібно буде провести також через Палату представників. Вона до України ставиться менш прихильно, а сам Трамп має там більше впливу.  

Нагадаємо, у Сенаті США нагадали рф, що законопроєкт із новими санкціями вже готовий до голосування, його підтримує 81 сенатор. 

війнаДональд ТрампСенат СШАсанкціі проти росії

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