Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сенатори США подали законопроєкт про багатомільярдну допомогу Україні

01 серпня 2025, 09:58
Сенатори США подали законопроєкт про багатомільярдну допомогу Україні
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Документ також містить вимогу негайних заходів для конфіскації заморожених активів рф або подання плану збільшення доходів від заморожених росактивів для отримання додаткових коштів для України.

Співголова комітету Сенату США із закордонних справ Джин Шахін та сенаторка Ліза Мурковскі подали на розгляд двопартійний законопроєкт Supporting Ukraine Act of 2025, який передбачає багатомільярдну допомогу Україні.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За словами Маркарової, згідно із проєктом, допомога США у сфері безпеки, що надається Україні, здійснюється у вигляді внесків США до Інвестиційного фонду відбудови України, створеного відповідно до положень міжурядової українсько-американської угоди.

Як зазначила посол, у законопроєкті на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення:

  • 30 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні;
  • 500 мільйонів доларів на допомогу Україні у разі надзвичайних ситуацій;
  • три мільярди доларів на програму FMF для України;
  • збільшення ліміту виділень за програмою PDA до шести мільярдів доларів;
  • 600 мільйонів доларів для підтримки українських правоохоронних органів, антикорупційних програм та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Крім того, уточнила Маркарова, передбачається створення тристоронньої ініціативи США-Україна-Тайвань щодо використання БПЛА – з метою проведення спільних досліджень, розробок та налагодження їх спільного виробництва.

На цю ініціативу на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення мільярда доларів, додала вона.

Також в проєкті пропонується визначити політикою Міноборони США передавання конфіскованих незаконних озброєнь Україні або їх продаж на користь України.

Документ також містить вимогу негайних заходів для конфіскації заморожених активів рф або подання плану збільшення доходів від заморожених росактивів для отримання додаткових коштів для України.

Передбачається створення робочої групи для систематизації уроків, отриманих з війни України, включаючи сучасну доктрину ведення війни та типи вразливостей, які можуть мати США до операції, подібної до української операції "Павутина".

У документі також міститься заборона будь-якого використання оборонної продукції, закупленої для України, не у спосіб, передбачений Конгресом.

Сенатори також пропонують встановити гарантії щодо обміну розвідувальною інформацією США з Україною.

А від президента США вимагається витрачати не менше 15% коштів програми "International Security Cooperation Program Funds" на операції Європейського командування ЗС США.

Нагадаємо, комітет Сенату з питань асигнувань 26 голосами за проти трьох проти схвалив законопроект про військові витрати, який включає близько $1 мільярда на підтримку України, попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа просила Конгрес виключити таке фінансування зі свого бюджетного запиту.

війнаСенат СШАдопомога Україні

Останні матеріали

Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
01 серпня 2025, 09:42
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється