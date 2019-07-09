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Сенцов і Балух вже залишили "Феофанію", інших ще обстежують - ЗМІ

За словами лікарів, стан колишніх полонених різний.
Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню "Феофанія", куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну, решті продовжують проводити необхідні обстеження та аналізи.
Сенцов і Балух вже залишили "Феофанію", інших ще обстежують - ЗМІ Лікарня "Феофанія" Фото: tsn.ua

У "Феофанії" звільненим зробили електрокардіограми, провели загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження, повідомляє "Українська правда"

За словами лікарів, стан колишніх полонених різний.  Родичі звільнених бранців перебувають поряд із ними. 

Нагадаємо, що в Україну з Росії повернулися 11 політв'язнів і захоплені моряки.

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07 09 2019 20:55
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