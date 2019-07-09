CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОлег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню "Феофанія", куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну, решті продовжують проводити необхідні обстеження та аналізи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сенцов і Балух вже залишили "Феофанію", інших ще обстежують - ЗМІ
За словами лікарів, стан колишніх полонених різний.
Лікарня "Феофанія" Фото: tsn.ua
У "Феофанії" звільненим зробили електрокардіограми, провели загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження, повідомляє "Українська правда".
За словами лікарів, стан колишніх полонених різний. Родичі звільнених бранців перебувають поряд із ними.
Нагадаємо, що в Україну з Росії повернулися 11 політв'язнів і захоплені моряки.
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