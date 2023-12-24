Сербія готує провокацію з озброєними людьми – прем’єр Косово

Прем’єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що озброєні люди за підтримки сербських спецслужб готуються до чергової провокації проти його країни.

На думку Курті, це буде провокація по типу інциденту в селі Баньска у вересні.

Про це пише агенство Reuters.

"За новою спробою інциденту стоїть колишній співголова партії "Сербський список", яка представляє інтереси сербського населення Косова, Мілан Радойчич - організатор збройного інциденту у вересні", - заявив Курті.

За його словами, зараз він продовжує підготовку до інших нападів у країні.

"Він проводить регулярні зустрічі з високопосадовцями сербської спецслужби BIA", - додав прем’єр.

Голова сербського Управління у справах Косова і Метохії Петар Петкович у відповідь назвав твердження Курті "абсолютною брехнею".

Також прокуратура Косова видала ордери на арешт Радойчича і 30 інших людей, які, як вона вважає, переховуються в Сербії.

Крім того, ордер на арешт колишнього лідера косовських сербів видав Інтерпол.

Ще у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

На початку жовтня прем’єр Косово Альбін Курті заявив, що Сербія готувала анексію північних районів.