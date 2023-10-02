Сербія готувала анексію північних районів – Косово

В частково визнаному Косові заявили, що Белград мав конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

Про це прем’єр Косово Альбін Курті написав в X (Twitter).

"Приштина отримала документальні підтвердження того, що дії озброєної групи на півночі Косова минулого тижня були частиною ширшого плану Сербії із взяття під контроль північних муніципалітетів", - йдеться в дописі.

Курті додав, що на основі конфіскованих документів поліція Косова підтвердила, що терористична атака була частиною ширшого плану з анексії півночі Косова шляхом скоординованої атаки з 37 визначених позицій. Після того мав з’явитися коридор до Сербії для постачання зброї і проїзду військ.

Також ми писади, що НАТО відправить до Косово сотні британських солдатів.