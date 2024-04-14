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Сербія купуватиме французькі винищувачі в обхід росії – Financial Times

14 квітня 2024, 19:43
Сербія купуватиме французькі винищувачі в обхід росії – Financial Times
Фото: blic.rs
Мова йде про угоду на суму 3 мільярди євро.

Про це пише британська щоденна газета Financial Times.

Сербія готується підписати з Францією найбільшу угоду щодо зброї в своїй історії і це стане знаком того, що війна росії в Україні мотивує одного з найближчих союзників кремля диверсифікувати свої закупівлі зброї.

Белград планує замовити десяток французьких винищувачів Rafale від Dassault Aviation на 3 мільярди євро.

Це означатиме  довгострокову прихильність Заходу після десятиліть залежності від російських літаків. 

"Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року президент Сербії Александр Вучич розчарував європейські столиці, відмовившись приєднатися до західних санкцій проти режиму путіна і зберігши Сербію відкритою для російського бізнесу, одночасно зберігаючи свою заявку на вступ до ЄС. Але в міру посилення тиску з боку Європи і США Вучич почав дозволяти поставки боєприпасів сербського виробництва в Україну і закуповувати західну зброю на додачу до китайських і російських систем, які наразі використовуються сербськими збройними силами", - пише видання. 

В сербському міністерстві оборони сказали, що угоду "узгоджено більш ніж на 90%", але обом сторонам ще належить узгодити фінансові умови. 

Сербський чиновник додав, що війна в Україні прискорила для них диверсифікацію.

"Очікується, що контракт буде підписано в найближчі два місяці і в присутності президента Франції. Ми сповнені рішучості закупити нові літаки, які значно поліпшать наші бойові можливості", - заявляв Вучич у Парижі минулого тижня після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

В кінці минулого року ми також писали, що Сербія та Болгарія завершують будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від росії.

 

ФранціяСербіяугодаRafale

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