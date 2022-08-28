НОВИНИСербія погодилася скасувати вʼїзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідченьПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сербія та Косово дійшли згоди в конфлікті
Фото: "Радіо Свобода"
Частково визнане Косово та Сербія в рамках діалогу уклали угоду щодо автомобільних номерів і прикордонних документів.
Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель.
"Ми маємо домовленість. У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати вʼїзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідчень", — написав глава європейської дипломатії у Twitter.
Нагадаємо, що 31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію людей із сербськими документами, що спричинило протести сербського населення.
Міністерство закордонних справ України навіть оприлюднило рекомендацію для українців через загострення відносин між сербами і косоварами.
З 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі документи. Також до країни відмовлялися пускати автівки з сербською реєстрацією, номери теж треба було обміняти на косовські. Влада Косова назвала цей крок "взаємним", оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документів. Уранці 1 серпня уряд Косова погодився на місяць відкласти свої рішення.
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28 08 2022 11:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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