Сербія та Косово дійшли згоди в конфлікті

Сербія погодилася скасувати вʼїзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідчень

Частково визнане Косово та Сербія в рамках діалогу уклали угоду щодо автомобільних номерів і прикордонних документів.

Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель.

"Ми маємо домовленість. У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати вʼїзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідчень", — написав глава європейської дипломатії у Twitter.

Нагадаємо, що 31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію людей із сербськими документами, що спричинило протести сербського населення.

З 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі документи. Також до країни відмовлялися пускати автівки з сербською реєстрацією, номери теж треба було обміняти на косовські. Влада Косова назвала цей крок "взаємним", оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документів. Уранці 1 серпня уряд Косова погодився на місяць відкласти свої рішення.