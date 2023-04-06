Сербія та країни НАТО влітку проведуть спільні масштабні військові навчання

"Платиновий вовк" - це найбільші військові навчання.

З 16 по 30 червня на території Сербії відбудуться військові навчання "Платиновий вовк-2023", організовані спільно зі США та ще десятьома державами-членами НАТО.

Про це повідомляє Politika.

"Причина такого рішення - у виконанні зобов’язань Республіки Сербія щодо участі армії Сербії у багатонаціональних операціях. Мета цих навчань - у підтриманні досягнутого рівня взаємосумісності підрозділів збройних сил Сербії для участі в таких операціях", - повідомили у Міноборони Сербії.

Зазначимо, "Платиновий вовк" - це найбільші військові навчання, що відбуваються на території Сербії з 2014 року. У їхній організації бере участь Європейське командування Збройних сил США, країни Балтії, Франція та Британія.

Сербія не є членом НАТО й мала конфлікт з Альянсом у 1998-1999 роках з приводу Косово, але у 2006 році Белград долучився до програми НАТО "Партнерство заради миру".

Раніше повідомлялось, що в Іспанії завершили навчання майже 200 українських військових.