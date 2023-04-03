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ПОЛІТИКА

В Іспанії завершили навчання майже 200 українських військових

03 квітня 2023, 18:26
В Іспанії завершили навчання майже 200 українських військових
Військові пройшли III курс базової підготовки тривалістю п'ять тижнів у Піхотній академії Толедо в рамках Місії Європейського союзу з військової допомоги на підтримку України

В Іспанії майже 200 українських військових завершили навчання в піхотній академії Толедо.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії.

Військові пройшли III курс базової підготовки тривалістю п'ять тижнів у Піхотній академії Толедо в рамках Місії Європейського союзу з військової допомоги на підтримку України (EUMAN UA).

Сьогодні міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у супроводі начальника штабу оборони генерал-адмірала Теодоро Лопеса Кальдерона вручила українським військовим дипломи про завершення навчання.

Станом на 31 березня кількість українських військових, які пройшли підготовку в Іспанії, становить 639 осіб, після завершення різних циклів 5 квітня вона збільшилася до 826 осіб, а 14 квітня - до 856 осіб.

Сьогоднішній курс - це третій курс навчання, проведений іспанськими Збройними силами з моменту його початку в листопаді 2022 року. Іспанія оголосила, що має можливості для навчання 2 тисяч українських військовослужбовців на рік.

Програма курсу, узгоджена зі Збройними силами України, була зосереджена на п'яти напрямках підготовки: базова підготовка бійців, стрілецька підготовка, бойова підготовка в населених пунктах, перша допомога, а також навички боротьби з СВУ і мінами.

Нагадаємо, сьогодні з російського полону повернули ще 12 українців.

Іспаніянавчаннявійськові

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