Сербія відмовиться від російських МІГ на користь французьких винищувачів — Bloomberg

Олександр Вучич заявив, що Белград нині розглядає можливість придбати бойові літаки Rafale.

Замість закупівлі російських винищувачів, які обговорювалися з минулого року, Сербія планує придбати французькі Rafale.

Про це повідомив президент країни Александар Вучич, пише Bloomberg.

За словами Вучича, у протиповітряній обороні Сербія покладалась на отримані нею у 2017 році літаки МіГ російського виробництва, однак після вторгнення Росії в Україну придбання запчастин для них стало майже неможливим.

"З росії не можна імпортувати практично нічого, що пов'язано з військовими цілями", — пояснив він, додавши, що незважаючи на складнощі з російськими постачаннями, Сербія планує продовжити модернізацію збройних сил.

Як повідомив Вучич на виставці озброєнь IDEX 2023, що проходить в Абу Дабі, військовий бюджет Сербії на 2023 рік з поточних 1,5 млрд євро може бути збільшений на 700 млн євро. Додаткові кошти, за його словами, підуть на модернізацію танків, закупівлю БПМ та дронів, а також французьких літаків. Якщо переговори завершаться успішно, угода коштуватиме 3 млрд євро.

Наприкінці минулого року Міноборони Сербії повідомляло, що країна, яка традиційно залежить від російських військових літаків і технологій, розглядає два варіанти поповнення флоту військово-повітряних сил. Крім Rafale, сербські військові вивчали можливість придбання російських винищувачів.

Але, за даними експертів Центру аналіз стратегій та технологій, запровадження масштабних антиросійських санкцій остаточно закрило питання про можливість закупівлі Сербією російських літаків, відтак Rafale став для них безальтернативним варіантом.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна може отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни.