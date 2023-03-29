Сербія відправила Україні обладнання для відновлення енергетики

Уряд Сербії виділив для України обладнання, а транспорт надав Європейський союз.

Сербія відправила Україні гуманітарну допомогу. Мова йде про чотири вантажівки з обладнанням для підтримки енергетичного сектора.

Про це повідомляє представництво Сербії в ЄС.

Уряд Сербії виділив для України обладнання, а транспорт надав Європейський союз. Вантажівки 28 березня виїхали до Румунії, звідки попрямують до України.

Прем’єрка Сербії Ана Брнабич, посол України Володимир Толкач і голова делегації ЄС в Сербії Еммануеле Жофре були присутні під час відправки гуманітарного вантажу.

"Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги", - заявив Жофре.

Прем'єрка Сербії висловила солідарність з українцями і засудила атаки на цивільне населення та об'єкти інфраструктури.

Варто зазначити, що Сербія не підтримала європейські санкції проти росії.

Нагадаємо, європейське енергооб’єднання ENTSO-E ухвалило рішення про подальше збільшення імпортних потужностей в Україну до 850 МВт з нинішніх 700 МВт.