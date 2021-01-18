Сербія включила журналістів у пріоритетну групу вакцинації
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Асоціація журналістів Сербії (UNS) оголосила, що заявку на вакцинацію редакції мають надіслати на електронну адресу прес-служби уряду Сербії до 12.00 18 січня.
UNS звернулась до колег з проханням включити до списку найбільш уразливі категорії працівників. Це редакції новин - репортери, оператори, фотокореспонденти та інші, хто проводить більшу частину часу на зйомках, або ті, хто входить в групу ризику за станом здоров'я.
В оголошенні Незалежної асоціації журналістів Сербії (NUNS) зазначається, що окрім списку, який редакції повинні надсилати до уряду Сербії, працівники ЗМІ повинні також індивідуально зареєструватися на спеціальному урядовому порталі, де можна вибрати тип вакцини, яку вони хочуть отримати.
Президент Александар Вучич напередодні повідомив, що попросив уряд Сербії включити журналістів до списку пріоритетних груп для вакцинації за ініціативою Асоціації журналістів Сербії.
За його словами, журналісти, які щодня виїжджають на зйомки, є групою ризику, і важливо, щоб вони не становили небезпеки для своїх співрозмовників.
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