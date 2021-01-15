Вакцину проти COVID-19 для України буде закуповувати міжнародна організація

Кабінет міністрів вирішив, що закупівлею вакцини проти коронавірусного захворювання буде займатися міжнародна організація Crown Agents із Великої Британії.

Про це на брифінгу 15 січня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє "Громадське".

Організація буде укладати контракти з компаніями на постачання вакцини після перемовин МОЗ, а також здійснювати логістичний супровід вантажів.

За словами Степанова, Crown Agents вже закуповує вакцини проти COVID-19 для інших країн, зокрема Великої Британії. Крім того, українське МОЗ співпрацює з організацією з 2015 року: вони закуповують медичні вироби й засоби, вакцини.

Згідно зі звітом Crown Agents за 2020 рік, організація закуповувала вакцини, препарати та обладнання для хворих із туберкульозом, дітей із онкозахворюваннями, людей із ВІЛ тощо. Закупівлі проводилися коштом бюджету МОЗ.

Чому замінили "Медзакупівлі"? Степанов запевняє, що через "неефективну роботу з точки зору організації та керівництва компанії".

Напруження між МОЗ та "Медзакупівлями"

Нещодавно директор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив, що з вини міністра Степанова Україна уклала лише один контракт на постачання вакцини проти COVID-19. Оскільки міністр вимагав узгоджувати закупівлі вакцин проти COVID-19 із МОЗ.

Згодом у держпідприємстві зазначили, що через непогодження фінансового забезпечення з боку МОЗ із 1 січня вони не можуть приймати та розвозити ліки та медичні вироби, що закуплені за державними програмами МОЗ України. Це, зокрема, стосується засобів індивідуального захисту і товарів, що закуплені для протидії коронавірусу.

Жумаділов писав, що це не вперше МОЗ блокує фінансування підприємства. За його словами, очільник міністерства Максим Степанов перешкоджав роботі підприємства і торік.

Натомість Степанов усі заяви Жумаділова заперечував, і на своїх брифінгах він регулярно звинувачує очільника "Медзакупівель" "у підриві репутації України", у намаганні отримати популярність тощо.

З ким Україна вже уклала контракт на вакцину?

30 грудня українська влада оголосила про укладення угоди на постачання 1,9 млн доз вакцини SinoVac Biotech (CoronaVac). Вона випускається у шприці та зберігається за температури від +2 до +8 градусів, тобто її можна зберігати у звичайному холодильнику.

Україна вимагає, що ефективність препарату має бути не меншою за 70%. Проте нещодавно Бразильський інститут Бутантан, що проводив клінічні дослідження вакцини SinoVac, заявив, що ефективність препарату становить 50,38%. У МОЗ заявили, що зачекають на офіційний звіт компанії-виробника.

Зазначимо, що поки це єдиний контракт, який Україна уклала на постачання вакцини. Якщо остаточна ефективність препарату дійсно виявиться меншою за 70%, тоді Україна залишається без вакцини, крім безкоштовних 16 млн доз у межах програми COVAХ.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Європейської комісії з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.