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Сербська армія поблизу Косова нарощує сили – Білий дім

30 вересня 2023, 13:27
Сербська армія поблизу Косова нарощує сили – Білий дім
США попереджають про збільшення присутності сербських військ біля кордону з частково визнаним Косовом.

Про це повідомляє Голос Америки

"Вашингтон спостерігає присутність значних сербських сил уздовж кордону з Косовом", - заявив речник Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, це включає безпрецедентне розгортання передової сербської артилерії, танків, мотострілецьких підрозділів. 

"Ми вбачаємо у цьому дуже дестабілізуючий розвиток подій і закликаємо Сербію відвести ці сили від кордону", - сказав Кірбі.

Він додав, що сили з’явилися під кордоном минулого тижня, мета таких дій сербської сторони наразі незрозуміла.

Держсекретар США Ентоні Блінкен телефонував з цього приводу президенту Сербії Александару Вучичу і закликв його до негайної ескалації та повернення до діалогу. 

Президент Вучич не став заперечувати, що Сербія наростила присутність військ біля Косова, але відкидає припущення, що ці сили у бойовій готовності та наполягає, що там навіть не половина військ, які були 2-3 місяці тому. 

Нагадаємо, що ще влітку президент Сербії очікував "напад на сербів" у Косові на тлі контрнаступу ЗСУ.

 

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