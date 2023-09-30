Сербська армія поблизу Косова нарощує сили – Білий дім

США попереджають про збільшення присутності сербських військ біля кордону з частково визнаним Косовом.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Вашингтон спостерігає присутність значних сербських сил уздовж кордону з Косовом", - заявив речник Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, це включає безпрецедентне розгортання передової сербської артилерії, танків, мотострілецьких підрозділів.

"Ми вбачаємо у цьому дуже дестабілізуючий розвиток подій і закликаємо Сербію відвести ці сили від кордону", - сказав Кірбі.

Він додав, що сили з’явилися під кордоном минулого тижня, мета таких дій сербської сторони наразі незрозуміла.

Держсекретар США Ентоні Блінкен телефонував з цього приводу президенту Сербії Александару Вучичу і закликв його до негайної ескалації та повернення до діалогу.

Президент Вучич не став заперечувати, що Сербія наростила присутність військ біля Косова, але відкидає припущення, що ці сили у бойовій готовності та наполягає, що там навіть не половина військ, які були 2-3 місяці тому.

Нагадаємо, що ще влітку президент Сербії очікував "напад на сербів" у Косові на тлі контрнаступу ЗСУ.