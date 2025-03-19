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Сербський парламент відправив прем'єра Вучича у відставку

19 березня 2025, 17:58
Сербський парламент відправив прем'єра Вучича у відставку
Фото: AFP, ANDREJ ISAKOVIC
Він відомий своєю проросійською позицією, але причина відставка - трагедія на вокзалі.

У середу, 19 березня, парламент Сербії відправив у відставку уряд після студентських протестів, які відбулись після обвалу даху на вокзалі в Нові-Саді.

Про це повідомляє портал N1.

Від сьогодні розпочинається 30-денний період формування нового уряду і в разі, якщо новий уряд не буде обрано - в Сербії проходитимуть парламентські вибори.

Видання зазначає, що уряд Мілоша Вучевича було обрано 2 травня 2024-го. 

Прем'єр-міністр оголошував про відставку ще 28 січня на тлі студентських протестів.

Причиною протестів стало обвалення даху залізничної станції в Нові-Саді в листопаді 2024-го. Тоді під час трагедії загинули 15 осіб, що викликало хвилю обурення через передбачувану корупцію і недбалість в уряді президента Олександра Вучича.

Днями стало відомо, що Вучич готовий провести вибори в Сербії, але за однієї умови.

 

Сербіявідставкауряд

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