Сербський парламент відправив прем'єра Вучича у відставку
У середу, 19 березня, парламент Сербії відправив у відставку уряд після студентських протестів, які відбулись після обвалу даху на вокзалі в Нові-Саді.
Про це повідомляє портал N1.
Від сьогодні розпочинається 30-денний період формування нового уряду і в разі, якщо новий уряд не буде обрано - в Сербії проходитимуть парламентські вибори.
Видання зазначає, що уряд Мілоша Вучевича було обрано 2 травня 2024-го.
Прем'єр-міністр оголошував про відставку ще 28 січня на тлі студентських протестів.
Причиною протестів стало обвалення даху залізничної станції в Нові-Саді в листопаді 2024-го. Тоді під час трагедії загинули 15 осіб, що викликало хвилю обурення через передбачувану корупцію і недбалість в уряді президента Олександра Вучича.
Днями стало відомо, що Вучич готовий провести вибори в Сербії, але за однієї умови.