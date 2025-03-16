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Вучич готовий провести вибори в Сербії, але за однієї умови

16 березня 2025, 11:37
Вучич готовий провести вибори в Сербії, але за однієї умови
Фото: European Western Balkans
Також Вучич назвав інформаційну кампанію опозиційних медіа спробою організувати "кольорову революцію".

Вчора, 15 березня, у Белграді відбулися масові протести проти корупції і за відставку людей, причетних до нещасного випадку в Нові Саді. 

Після мітингів президент Сербії заявив, що готовий провести вибори, однак трохи пізніше і за умови, що того вимагатиме опозиція.

Про це йшлося під час трансляції брифінгу Вучича.

Вучич оголосив, що готовий до нових виборів у найближчі три-чотири місяці, якщо опозиція цього вимагатиме. Він також зазначив, що, на його думку, ці вибори принесуть йому ще більш переконливу перемогу.

Александар Вучич назвав інформаційну кампанію опозиційних медіа спробою організувати "кольорову революцію". За його словами, у день протесту на всіх залізничних маршрутах надійшли повідомлення про мінування, що він розцінив як спробу дестабілізації.

Сербський президент також звинуватив західні ЗМІ і опозицію в "маніпуляціях і дезінформації щодо протестів". 

Вучич зазначив, що влада знає про злочинні угруповання, які намагалися скористатися ситуацією, і запевнив, що правоохоронці ведуть розслідування їхньої діяльності.

Разом з тим, Вучич висловив задоволення тим, що акція пройшла без загиблих і тяжкопоранених. За його словами, під час протестів постраждали 56 осіб, ще 22 людини були заарештовані за участь у заворушеннях. Їм висунуто 

обвинувачення у злочинах проти державної власності, нападах на поліцейських та інших правопорушеннях.

Раніше ми писали, що Сербія помилково проголосувала за резолюцію ООН щодо війни рф проти України.

 

СербіяАлександар Вучич

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