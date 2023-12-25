Сербський президент заявляє, що жодної революції немає
Про це пише балканська служба Радіо Свобода.
"Жодної революції не відбувається" і що "держава достатньо сильна", щоб "захистити демократію, виборчу волю громадян, Сербію та Белград", - сказав сербський президен
Він звинуватив опозицію в бажанні знищити міста і країнут.
"Ми днями говорили, що вони до цього готуються, тому що вони знають, що не можуть завоювати довіру людей. Дякую тим іноземним службам, які…надали інформацію нашим службам", - додав Вучич.
За його словами, багато хто в регіоні радіє і святкує через події в Белграді.
"Це є продуктом набагато серйозніших геополітичних обставин, у яких вони намагаються зруйнувати самостійність та незалежність Сербії. Ми збережемо свободу Сербії", - підсумував Вучич.
Раніше стало відомо, що під час протестів у Сербії сталися сутички.