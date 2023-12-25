Сербський президент заявляє, що жодної революції немає

Президент Сербії Александар Вучич виступив із заявою через масові сутички в Белграді, де опозиційні протестувальники намагалися прорватися у будівлю мерії, але їх розігнала поліція.

Про це пише балканська служба Радіо Свобода.

"Жодної революції не відбувається" і що "держава достатньо сильна", щоб "захистити демократію, виборчу волю громадян, Сербію та Белград", - сказав сербський президен

Він звинуватив опозицію в бажанні знищити міста і країнут.

"Ми днями говорили, що вони до цього готуються, тому що вони знають, що не можуть завоювати довіру людей. Дякую тим іноземним службам, які…надали інформацію нашим службам", - додав Вучич.

За його словами, багато хто в регіоні радіє і святкує через події в Белграді.

"Це є продуктом набагато серйозніших геополітичних обставин, у яких вони намагаються зруйнувати самостійність та незалежність Сербії. Ми збережемо свободу Сербії", - підсумував Вучич.

Раніше стало відомо, що під час протестів у Сербії сталися сутички.