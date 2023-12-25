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Під час протестів у Сербії сталися сутички

25 грудня 2023, 10:17
Під час протестів у Сербії сталися сутички
Фото: AP
Тисячі людей зібралися в центрі столиці Белграда на антиурядову акцію протесту, вимагаючи скасування результатів парламентських і місцевих виборів, що відбулися тиждень тому і були визнані міжнародними спостерігачами нечесними.

Про це пише агенство Reuters.

Вчора ввечері поліція застосувала перцевий балончик після того, як натовп спробував прорватися до белградської ратуші, де розташована місцева виборча комісія. Протестувальників залізли на будівлю і розбили вікна.

"Вучич злодій", - скандували протестувальники.

Срджан Мілівоєвич і Володимир Обрадович з коаліції "Сербія проти насильства" намагалися відчинити двері мерії, але не змогли увійти, в той час як натовп вигукував "заходьте, заходьте" і "не здавайтеся".

Інший член "Сербії проти насильства" Марініка Тепіч голодує з моменту виборів, вимагаючи їхнього скасування.

Популістська правляча Сербська прогресивна партія отримала 46,72% голосів на позачергових парламентських виборах минулих вихідних, згідно з попередніми результатами Державної виборчої комісії.

Міжнародна моніторингова місія в понеділок заявила, що SNS отримала несправедливу перевагу завдяки упередженості ЗМІ, неналежному впливу президента Александара Вучича та порушенням під час голосування, таким як підкуп виборців. Вучич заявив, що вибори були чесними.

Лівоцентристський опозиційний альянс "Сербія проти насильства" посів друге місце на виборах з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії – третє з 6,56%.

Нагадаємо, що 5 днів тому в Словаччині багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо.

 

СербіяпротестиБелград

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